В Минске выставили на продажу дом за рекордные $8 миллионов 1.08.2026, 15:48

Фото: Realt

В особняке есть кинотеатр, танцпол, пруд и комната для медитаций.

В аккаунте nedvizhka_minsk в Threads появилось объявление о продаже «самого дорогого дома в Минске». На публикацию обратило внимание «Зеркало».

В объявлении указано, что это дом в Веснянке, вблизи водохранилища Дрозды. Участок составляет 25 соток, а растениям на нем по 30−60 лет. Есть гостевой дом. А также пруд, баня, джакузи и две беседки — одна с барбекю, а вторая для медитаций.

Фото: Realt

В основном доме есть кабинет, три спальни, три гардеробные, пять санузлов, гостиная с кухней, каминной, обеденной, ТВ-зонами и террасой. А также чилаут-зона с прудом, бильярдом, роялем, кинотеатром, баром, танцполом, спортивной и игровой зонами.

Фото: Realt

В посте дом назван самым дорогим в Минске. Его цена — 23 200 000 рублей, или около 8 миллионов долларов.

Фото: Realt

Фото: Realt

Фото: Realt

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