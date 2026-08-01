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Новый Человек-паук установил рекорд Голливуда еще до премьеры

  • 1.08.2026, 16:07
Новый Человек-паук установил рекорд Голливуда еще до премьеры
Фото: Paolo Rivera

Мировая медиастоимость фильма уже достигла 309 миллионов долларов.

Еще до мировой премьеры фильма «Человек-паук: Новый день» студия Sony установила новый рекорд Голливуда по объему партнерской рекламной кампании. Ее мировая медиастоимость достигла 309 млн долларов, превзойдя предыдущий рекорд компании в 288 млн долларов, установленный фильмом «Человек-паук: Вдали от дома» в 2019 году, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

В кампании участвуют 165 брендов, включая BMW, Samsung, McDonald's, Little Caesars, Fortnite, PUBG Mobile, ASUS и многие другие. При этом в сумму не включены доходы от лицензирования и продажи фирменной продукции.

По словам вице-президента Sony по глобальным партнерствам Джеффри Годсика, фильм рассчитан буквально «на аудиторию от 8 до 80 лет», поэтому маркетинговая стратегия охватывает сразу несколько поколений зрителей. «Мы стараемся говорить со всеми, но разными способами», — отметил он.

По данным аналитической компании RelishMix, совокупная аудитория фильма в TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X уже достигла 2,86 млрд контактов. Это новый рекорд, превосходящий показатели «Мстителей: Финал» (2,4 млрд) и «Мстителей: Война бесконечности» (2 млрд).

В Sony считают, что масштабная рекламная кампания позволит фильму стать не просто кассовым хитом, а настоящим культурным событием. «Рекордная партнерская кампания показывает, чего можно добиться, когда инновационные бренды объединяются вокруг одного из самых любимых персонажей в мире», — заявил Годсик. По прогнозам аналитиков, мировые сборы картины в первые выходные могут приблизиться к 470 млн долларов.

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