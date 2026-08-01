Почти во всей Беларуси ввели ограничения на посещение лесов
- 1.08.2026, 16:30
Собирать грибы и ягоды пешком пока разрешено.
Беспрепятственно посещать леса разрешено лишь в 5 из 118 районов Беларуси, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.
Свободно ходить в леса можно в Гродненском районе, а также в четырех районах Витебской области — Верхнедвинском, Миорском, Шарковщинском и Браславском.
В остальных 113 районах действуют ограничения, которые означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки, сбор ягод и грибов.
По данным Белгидромета, максимальная температура 1 августа в Беларуси составляет от +26 градусов по северу до +37 по югу. Сообщается о кратковременных дождях, грозах, по северо-западу при грозах местами возможны сильные ливни, град.