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Почти во всей Беларуси ввели ограничения на посещение лесов

  • 1.08.2026, 16:30
Почти во всей Беларуси ввели ограничения на посещение лесов

Собирать грибы и ягоды пешком пока разрешено.

Беспрепятственно посещать леса разрешено лишь в 5 из 118 районов Беларуси, свидетельствует интерактивная карта на сайте Министерства лесного хозяйства.

Свободно ходить в леса можно в Гродненском районе, а также в четырех районах Витебской области — Верхнедвинском, Миорском, Шарковщинском и Браславском.

В остальных 113 районах действуют ограничения, которые означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки, сбор ягод и грибов.

По данным Белгидромета, максимальная температура 1 августа в Беларуси составляет от +26 градусов по северу до +37 по югу. Сообщается о кратковременных дождях, грозах, по северо-западу при грозах местами возможны сильные ливни, град.

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