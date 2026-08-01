ВСУ сожгли замаскированный бензовоз оккупантов под Мелитополем 1.08.2026, 17:09

Российские военные пытались выдать его за обычный грузовик.

Украинские операторы дронов уничтожили замаскированный российский бензовоз в районе временно оккупированного Мелитополя.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», удар по вражеской логистике нанесли пилоты пограничного подразделения «Феникс» во время боевых вылетов.

На обнародованных кадрах видно, что транспортное средство снаружи выглядело как обычный грузовик. Однако аэроразведка установила, что под маскировкой российские оккупанты скрыли бензовоз, который использовался для обеспечения военной логистики.

В результате точного удара беспилотника грузовик вместе с запасами топлива загорелся.

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