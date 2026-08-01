В Новогрудке появилась автобусная остановка в виде пожарной машины 1.08.2026, 17:29

Видеофакт.

В Новогрудке на улице Минской открыли креативный остановочный пункт, оформленный в стилистике настоящей пожарной техники, сообщает «ТРК Гродно».

Объект оформлен в виде пожарной машины ЗИЛ-130. Необычный остановочный пункт находится рядом с местным районным отделом МЧС и с момента установки удивляет жителей и гостей города.

Заявленная идея проекта в том, чтобы не просто украсить город, но и напоминать о важности профессии спасателя, а также привлекать внимание к правилам безопасности. Внутри остановки размещена различная полезная информация, а на боковых стендах нанесены предупреждающие надписи о том, что жизнь не терпит необдуманных поступков.

Реализовать замысел спасателям помогли власти района и службы ЖКХ.

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