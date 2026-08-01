В Новогрудке появилась автобусная остановка в виде пожарной машины
- 1.08.2026, 17:29
Видеофакт.
В Новогрудке на улице Минской открыли креативный остановочный пункт, оформленный в стилистике настоящей пожарной техники, сообщает «ТРК Гродно».
Объект оформлен в виде пожарной машины ЗИЛ-130. Необычный остановочный пункт находится рядом с местным районным отделом МЧС и с момента установки удивляет жителей и гостей города.
Заявленная идея проекта в том, чтобы не просто украсить город, но и напоминать о важности профессии спасателя, а также привлекать внимание к правилам безопасности. Внутри остановки размещена различная полезная информация, а на боковых стендах нанесены предупреждающие надписи о том, что жизнь не терпит необдуманных поступков.
Реализовать замысел спасателям помогли власти района и службы ЖКХ.