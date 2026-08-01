Премьер Британии призвал главу ФИФА уйти в отставку 1.08.2026, 17:22

ЭНДИ БЕРНЕМ

ФОТО: BBC

Идея продажи доли ЧМ вызвала бунт против Инфантино.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм публично призвал президента ФИФА Джанни Инфантино уйти в отставку после его инициативы создать коммерческую структуру и продать инвесторам долю в правах на чемпионат мира по футболу. Бернэм стал первым лидером крупного государства, открыто потребовавшим смены руководства международной федерации, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

По словам британского премьера, сама идея привлечения частных инвесторов к владению частью главного футбольного турнира планеты недопустима. «Это возмутительное предложение. Уже сам факт, что оно было выдвинуто, показывает — ФИФА возглавляет не тот человек», — заявил Бернэм.

Ранее глава британского правительства также написал, что «футбол принадлежит не инвесторам, а людям, которые каждую неделю заполняют трибуны». Он подчеркнул, что чемпионат мира нельзя рассматривать как коммерческий актив. «Чемпионат мира — это не продукт. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и его никогда нельзя было продавать», — отметил премьер.

«Давление на Инфантино стремительно растет. Несмотря на волну критики, ФИФА намерена двигаться вперед с проектом привлечения внешнего капитала», пишет издание. При этом Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) единогласно поддержал идею бойкота чемпионата мира, если инициатива будет реализована.

Дополнительный удар по позиции главы ФИФА нанес уход его старшего советника Карлоса Кордейро. Комментируя планы организации, он назвал их «плохой сделкой для футбола», пишут журналисты.

По мнению критиков, попытка продать часть коммерческих прав на чемпионат мира способна изменить саму природу крупнейшего футбольного турнира, превратив его из глобального спортивного события в объект инвестиционного бизнеса. Скандал вокруг инициативы уже стал одним из самых серьезных вызовов для руководства ФИФА за последние годы.

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