Российская армия понесла рекордные потери за месяц

Российская армия понесла рекордные потери за месяц3
- 1.08.2026, 16:51
В июле силы обороны Украины обезвредили почти 43 тысячи оккупантов.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 1 августа объявил о потерях армии страны-агрессора России в июле и общих потерях за шесть месяцев текущего года. Июльские показатели пресс-служба ВСУ назвала «рекордными».
«В июле 2026 года российские оккупационные войска понесли рекордные потери в живой силе с начала года – 42 860 человек», – сообщили в Генштабе.
Там привели данные о том, сколько живой силы ежемесячно теряли россияне. По данным сил обороны, в январе они составили 31 710 человек, в феврале – 26 090, в марте – 31 960, в апреле – 32 980, в мае – 33 760, в июне – 39 290.
Всего за первые семь месяцев 2026 года потери личного состава противника составили 238 650 человек, говорится в сообщении.