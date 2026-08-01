Посольства США призвали американцев готовиться к эвакуации с Ближнего Востока 1.08.2026, 17:35

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Дипломаты предупредили о возможном расширении конфликта с Ираном.

Посольства США в Израиле и других странах Ближнего Востока призывают своих граждан воздержаться от поездок в регион и быть готовыми к отъезду из-за «потенциальной непредвиденной эскалации» конфликта с Ираном.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«В связи с обострением напряженности на Ближнем Востоке ситуация в сфере безопасности остается сложной, и существует вероятность непредвиденной эскалации», - говорится в заявлении посольств.

Там подчеркнули, что иранский режим непредсказуем, о чем говорят его недавние решения атаковать страны Ближнего востока без предупреждения, а также расширения атак на страны, которые ранее не подвергались атакам (в качестве примера приводится Египет).

В связи с этим посольства США обратились к своим гражданам, которые находятся в регионе или планируют туда поехать, призвав их изменить свои планы.

«Американцам, находящимся в регионе, следует подумать об отъезде или быть готовыми к отъезду в случае эскалации конфликта. Американцам, которые за пределами Ближнего Востока, следует серьезно пересмотреть свои планы поездок в этот регион и транзитом через него», - сказано в заявлениях.

Также там добавили, что всем оем американцам, которые все же путешествуют на Ближний Восток, следует следить за информацией о работе аэропортов и авиакомпаний.

Резюмируя в посольствах подчеркнули, что их ведомства для визита обычных американских граждан и получения виз остаются открытыми.

Медиа сославшись на свои источники утверждают, что обстрел может произойти уже в эти выходные и длиться на протяжении нескольких дней. Цель - заставить Израиль капитулировать.

При этом пока неясно, будет ли это. Согласно CBS News, решение еще не принято, а The Wall Street Journal утверждает, что Трамп уже отдал приказ на удар.

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