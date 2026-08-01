«Колени будут в порядке, а ушам хана» 1 1.08.2026, 18:22

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Минчане показали результат «долгожданной реновации» на Немиге.

Житель Минска показал в Threads «реновацию», которой наконец-то «дождалась Немига», пишет «Зеркало». Под пешеходной эстакадой возле торгового дома установили пандус — в месте, где пешеходная дорожка раньше упиралась в высокий бордюр. Многие пользователи помнят этот участок, поскольку там всегда приходилось перешагивать высокое препятствие, чтобы идти дальше.

— Теперь колени и суставы минчан будут в порядке, — написал автор поста.

В комментариях такое «благоустройство» вызвало много иронии. Некоторые признались, что до сих пор не могут понять, зачем рядом с основной пешеходной дорожкой сделали еще одну дорожку, которая упирается в высокий бордюр, другие делились мнением, что после появления нового пандуса проблем меньше не стало, потому что вместо одного неудобства появилось другое — металлический «аккомпанемент».

— «А вот ушам и нервам, похоже, хана».

— «Оооооогогогооо. Сколько себя помню — всегда прыгала в этом месте».

— «Что? Неужели больше прыгать не придется?»

— «Абсолютно дурацкое место в центре города, вообще неудачно построенный ТЦ. Скорее бы там масштабно все переделали».

— «Там вообще странно, почему не обновят, облезлое все».

— «Выглядит все равно сомнительно».

— «Дааа лаааадно? Это мне всегда казалось настолько очевидно необходимым, что я была уверена, что никогда там пандус не сделают».

— «Эта конструкция теперь там гремит на всю улицу каждые пять минут от самокатчиков».

— «Я два дня назад шла, вначале никак не могла понять, что за грохот стоит, пока сама не наступила».

— «Так, я там три года ходила на работу, по части вдоль магазинов слева на видео. Никак не могу понять, зачем ходить тут. Это спуск куда? На парковку или на дорогу?»

— «Я один понял, что это элемент безбарьерной среды в этом архитектурном недоразумении?»

— «Оооо, это даже лучше, чем липы в кадках…»

— «Оно таааааааак гремит и грохочет, что лучше прыгать. Сделали как всегда на отцепись. Зато легко демонтировать».

— «Это сооружение постоянно дребезжит, когда по нему идешь. Или недостаточно сделали укрепление, или что…»

— «А***енеееееть, вот это технологии».

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