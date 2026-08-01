«Колени будут в порядке, а ушам хана»1
- 1.08.2026, 18:22
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Минчане показали результат «долгожданной реновации» на Немиге.
Житель Минска показал в Threads «реновацию», которой наконец-то «дождалась Немига», пишет «Зеркало». Под пешеходной эстакадой возле торгового дома установили пандус — в месте, где пешеходная дорожка раньше упиралась в высокий бордюр. Многие пользователи помнят этот участок, поскольку там всегда приходилось перешагивать высокое препятствие, чтобы идти дальше.
— Теперь колени и суставы минчан будут в порядке, — написал автор поста.
В комментариях такое «благоустройство» вызвало много иронии. Некоторые признались, что до сих пор не могут понять, зачем рядом с основной пешеходной дорожкой сделали еще одну дорожку, которая упирается в высокий бордюр, другие делились мнением, что после появления нового пандуса проблем меньше не стало, потому что вместо одного неудобства появилось другое — металлический «аккомпанемент».
— «А вот ушам и нервам, похоже, хана».
— «Оооооогогогооо. Сколько себя помню — всегда прыгала в этом месте».
— «Что? Неужели больше прыгать не придется?»
— «Абсолютно дурацкое место в центре города, вообще неудачно построенный ТЦ. Скорее бы там масштабно все переделали».
— «Там вообще странно, почему не обновят, облезлое все».
— «Выглядит все равно сомнительно».
— «Дааа лаааадно? Это мне всегда казалось настолько очевидно необходимым, что я была уверена, что никогда там пандус не сделают».
— «Эта конструкция теперь там гремит на всю улицу каждые пять минут от самокатчиков».
— «Я два дня назад шла, вначале никак не могла понять, что за грохот стоит, пока сама не наступила».
— «Так, я там три года ходила на работу, по части вдоль магазинов слева на видео. Никак не могу понять, зачем ходить тут. Это спуск куда? На парковку или на дорогу?»
— «Я один понял, что это элемент безбарьерной среды в этом архитектурном недоразумении?»
— «Оооо, это даже лучше, чем липы в кадках…»
— «Оно таааааааак гремит и грохочет, что лучше прыгать. Сделали как всегда на отцепись. Зато легко демонтировать».
— «Это сооружение постоянно дребезжит, когда по нему идешь. Или недостаточно сделали укрепление, или что…»
— «А***енеееееть, вот это технологии».