Роналду похвастался прессом на фото с сыном 1 1.08.2026, 19:10

Криштиану-младший уже сравнялся со знаменитым отцом в росте.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальной сети.

41-летний форвард Аль-Насра поделился семейными фотографиями на своей странице в Instagram, пишет «Фокус».

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду показал снимки с пляжного отдыха вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим.

Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану вместе со своим сыном показали свою физическую форму. Криштиану-младший сравнялся со своим отцом в росте.

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду же шутливо подписал пост: «Not yet» («Пока нет — прим.»), намекнув на сравнение в прессе.

Пост на странице португальца собрал более 17 миллионов лайков и 182 тысяч комментариев.

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