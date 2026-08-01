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Роналду похвастался прессом на фото с сыном

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  • 1.08.2026, 19:10
Роналду похвастался прессом на фото с сыном

Криштиану-младший уже сравнялся со знаменитым отцом в росте.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в социальной сети.

41-летний форвард Аль-Насра поделился семейными фотографиями на своей странице в Instagram, пишет «Фокус».

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду показал снимки с пляжного отдыха вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим.

Фото: instagram.com/cristiano

Криштиану вместе со своим сыном показали свою физическую форму. Криштиану-младший сравнялся со своим отцом в росте.

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду же шутливо подписал пост: «Not yet» («Пока нет — прим.»), намекнув на сравнение в прессе.

Пост на странице португальца собрал более 17 миллионов лайков и 182 тысяч комментариев.

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