закрыть
1 августа 2026, суббота, 19:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского защитника Мариуполя

  • 1.08.2026, 19:20
Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского защитника Мариуполя

Он провел более четырех лет в российском плену.

Британская писательница Джоан Роулинг отправила письмо и подписанную книгу украинскому морпеху Александру Иванову, защищавшему Мариуполь и более 4 лет находившемуся в российском плену.

Находясь в плену, Александр Иванов шепотом рассказывал романы о Гарри Поттере своим товарищам, чтобы поддержать их дух. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фото: Instagram

Об истории Александра британская писательница узнала от его супруги Нелли. Зимой женщина написала автору «Гарри Поттера» письмо, в котором рассказала о судьбе украинского защитника.

Из плена Александр вернулся 15 мая этого года. В День Рождения Гарри Поттера, традиционно празднующегося 31 августа, мужчина получил ответ от Роулинг, а также книгу с автографом писательницы. Соответствующими фото защитник поделился на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram

«Уважаемый Александр, я слышала, что вы большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни», — говорится в письме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко