Джоан Роулинг трогательно поддержала украинского защитника Мариуполя
- 1.08.2026, 19:20
Он провел более четырех лет в российском плену.
Британская писательница Джоан Роулинг отправила письмо и подписанную книгу украинскому морпеху Александру Иванову, защищавшему Мариуполь и более 4 лет находившемуся в российском плену.
Находясь в плену, Александр Иванов шепотом рассказывал романы о Гарри Поттере своим товарищам, чтобы поддержать их дух. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Об истории Александра британская писательница узнала от его супруги Нелли. Зимой женщина написала автору «Гарри Поттера» письмо, в котором рассказала о судьбе украинского защитника.
Из плена Александр вернулся 15 мая этого года. В День Рождения Гарри Поттера, традиционно празднующегося 31 августа, мужчина получил ответ от Роулинг, а также книгу с автографом писательницы. Соответствующими фото защитник поделился на своей странице в Instagram.
«Уважаемый Александр, я слышала, что вы большой поклонник Гарри и что эти истории дарили вам утешение во время плена в России. Я очень рада слышать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. Желаю вам долгой и счастливой жизни», — говорится в письме.