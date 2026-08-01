В России заблокировали счета трех компаний Влада Бумаги 1.08.2026, 19:59

Фирмы белорусского блогера уличили в неуплате налогов.

В России налоговые органы заблокировали счет трех компаний, где одним из учредителей является блогер из Беларуси Влад Бумага. Об этом сообщило российское издание «РИА Новости».

Счета компании «Дпицца северо-восток» заблокировали из-за несвоевременно поданной налоговой декларации. Еще две компании — «А4 кидс Кузьминки» и «А4 магазин» — задолжали налоговой 3,4 млн российских рублей. Это 124 521 рубль по курсу Нацбанка на 1 августа.

Из-за задолженностей и несвоевременно поданной декларации с декабря 2025 года по июль 2026-го налоговая семь раз принимала решения о приостановлении операций по счетам трех компаний.

По данным издания, Бумага владеет долей в 35% в «А4 кидс Кузьминки», которая занимается организацией отдыха и развлечений. В «А4 магазин» ему принадлежат 39%, а в «Дпицца северо-восток» — 5%.

Ранее из-за крупного долга перед российским бюджетом были заблокированы счета у еще одной фирмы блогера — «Бумажная бумага», выпускавшей снеки и напитки под брендом Lava Lava.

В середине июля также стало известно, что белорус ликвидирует свою компанию «Четыреачетыре» на родине.

Напомним, Влад Бумага (А4 — его псевдоним) — уроженец Беларуси, ставший популярным еще на родине. В 2021-м он переехал в Москву. Бумага объяснил, что в российской столице «больше интересных локаций для съемок и в целом возможностей для развития». Он запустил там разнообразный бизнес. Например, в 2021 году блогер в партнерстве с прошлыми топ-менеджерами «Danone Россия» и сетевых магазинов «Пятерочка» и «Дикси» зарегистрировал в России компанию «Бумажная бумага». Эта компания занималась запуском и развитием бренда снеков и напитков Lava Lava. В 2026 году счета компании заблокировала налоговая служба. Причиной стал долг на 26,6 млн российских рублей (около 375 тысяч долларов).

В октябре 2025 года российский арбитражный суд утвердил мировое соглашение между «Бумажной бумагой» и производителем пищевых ингредиентов «Симрайз Рогово». Компания блогера обязалась выплатить более 42 тысяч евро за добавки для чипсов, которые ранее отказалась принять и оплатить.

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