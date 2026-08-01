Россия атаковала Украину неизвестными беспилотниками
- 1.08.2026, 20:43
Военный эксперт показал, как выглядят новые дроны.
Войска страны-агрессора РФ запускают по Украине беспилотники еще неизвестных для украинских военных типов. Об этом 1 августа сообщил в Telegram советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флеш).
Специалист опубликовал несколько фотографий беспилотника.
«Ребята прислали информацию о неопознанных типах БПЛА врага», – написал Бескрестнов.
Больше никаких деталей об этих беспилотниках, кроме опубликованных фотографий, он не сообщил.