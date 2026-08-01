В Китае нашли двойника Илона Маска

В Китае нашли двойника Илона Маска1
- 1.08.2026, 20:33
Шеф-повар стал звездой соцсетей и вдвое увеличил прибыль своего ресторана.
Владелец заведения быстрого питания в Китае стал интернет-сенсацией, причем не из-за своей еды. Мужчина получил невероятную популярность благодаря поразительной схожести с Илоном Маском.
Шеф-повар ресторана из провинции Шэньси на северо-западе Китая мгновенно стал интернет-сенсацией благодаря своему поразительному сходству с американским инженером-миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает «Китайская глобальная телевизионная сеть» CGTN.
Шеф-повар, специализирующийся на барбекю, стал невероятно популярным после того, как один из посетителей поделился видео, на котором Ма Цзяньпин жарит шашлыки и обслуживает клиентов в своем ресторане.
Ролик, как отмечается, быстро стал вирусным в социальных сетях. С тех пор посетители приходят в ресторан, чтобы посмотреть на двойника Маска и сделать с ним селфи. Такая популярность превратиларесторан в новую туристическую изюминку, одновременно удвоив прибыль заведения.
Благодаря своей славе Ма уже начал получать предложения о сотрудничестве, а пользователи в соцсетях шутят, что владельцу следовало бы переименовать свой ресторан в «Космическое барбекю».
Сам Маск пока не комментировал неожиданное появление своего китайского двойника.