Израиль отказался передать Украине «Железный купол» 14 1.08.2026, 21:06

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Фото: AFP

Решение заблокировал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 году не разрешил передать Украине батареи израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол», хотя их финансирование осуществлялось правительством США. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По информации издания, инициатором передачи этих систем Украине был американский сенатор Линдси Грэм. Он предлагал использовать батареи «Железного купола» для защиты украинских городов и гражданского населения от ракетных ударов.

Однако Нетаньяху заблокировал такую возможность. Как отмечает WP, несмотря на то что системы были оплачены США, согласно соглашению о совместном производстве именно Израиль имеет решающее право на их использование и передачу другим странам.

Также сообщается, что во время похорон сенатора Линдси Грэма, которые состоялись на этой неделе, между Нетаньяху и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся напряженный разговор.

Посольство Израиля объяснило позицию израильского правительства тем, что существовали опасения насчет возможной утечки технологий. По словам представителей дипломатического ведомства, был риск, что переданные системы могли бы попасть к Ирану.

Кроме того, в израильском посольстве заявили, что вместо «Железного купола» Израиль вернул США ракетные комплексы Patriot, чтобы их могли передать Украине для усиления ее противовоздушной обороны.

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