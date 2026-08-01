Z-блогер заявил о катастрофе в сельском хозяйстве РФ3
- 1.08.2026, 15:15
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Топлива для уборочной нет.
Российский Z-блогер Иван Отраковский сообщил о серьезных проблемах в аграрном секторе РФ из-за нехватки дизельного топлива. По его словам, фермеры в ряде регионов вынуждены занимать топливо друг у друга, чтобы завершить уборочную кампанию.
На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, акцентировав на том, какой ценой для РФ обходится бессмысленная и преступная война против Украины.
Отраковский ссылается на председателя совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексея Жданова, который заявил, что многие хозяйства уже готовятся продавать пшеницу по себестоимости, а части предприятий не хватает средств даже на следующую посевную.
По словам блогера, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. Он предупреждает, что многие малые и средние сельхозпредприятия могут разориться, что в перспективе приведет к сокращению предложения продуктов, ухудшению их качества и дальнейшему росту цен.