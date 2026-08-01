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Z-блогер заявил о катастрофе в сельском хозяйстве РФ

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  • 1.08.2026, 15:15
  • 1,542
Z-блогер заявил о катастрофе в сельском хозяйстве РФ

Топлива для уборочной нет.

Российский Z-блогер Иван Отраковский сообщил о серьезных проблемах в аграрном секторе РФ из-за нехватки дизельного топлива. По его словам, фермеры в ряде регионов вынуждены занимать топливо друг у друга, чтобы завершить уборочную кампанию.

На это обратил внимание украинский журналист Денис Казанский, акцентировав на том, какой ценой для РФ обходится бессмысленная и преступная война против Украины.

Отраковский ссылается на председателя совета Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Ростовской области Алексея Жданова, который заявил, что многие хозяйства уже готовятся продавать пшеницу по себестоимости, а части предприятий не хватает средств даже на следующую посевную.

По словам блогера, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России. Он предупреждает, что многие малые и средние сельхозпредприятия могут разориться, что в перспективе приведет к сокращению предложения продуктов, ухудшению их качества и дальнейшему росту цен.

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