СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км 1 1.08.2026, 15:29

Дальнобойные дроны нанесли удары по одному из ключевых промышленных регионов России.

Украина нанесла новый дальнобойный удар по стратегическим объектам России. Целями стали три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.

По словам президента, в ночь на 1 августа подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены почти в 1600 километрах от государственной границы Украины.

«Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», - отметил Зеленский.

В СБУ уточнили, что дальнобойные беспилотники поразили инфраструктуру предприятий «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», входящих в структуру «Башнефти» и образующих один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

Общая мощность этих предприятий превышает 23 млн. тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая, по данным СБУ, используется для обеспечения нужд российской армии.

Кроме этого, украинские дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции «Подлет-К1» и одну РЛС «Каста-2Е2». Эти комплексы используются русскими войсками для обнаружения воздушных целей.

В СБУ отметили, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, ведь снабжают российскую армию топливом и приносят значительные доходы, за счет которых финансируется война против Украины.

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