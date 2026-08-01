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СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км

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  • 1.08.2026, 15:29
СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км

Дальнобойные дроны нанесли удары по одному из ключевых промышленных регионов России.

Украина нанесла новый дальнобойный удар по стратегическим объектам России. Целями стали три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.

По словам президента, в ночь на 1 августа подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены почти в 1600 километрах от государственной границы Украины.

«Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», - отметил Зеленский.

В СБУ уточнили, что дальнобойные беспилотники поразили инфраструктуру предприятий «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», входящих в структуру «Башнефти» и образующих один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.

Общая мощность этих предприятий превышает 23 млн. тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая, по данным СБУ, используется для обеспечения нужд российской армии.

Кроме этого, украинские дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции «Подлет-К1» и одну РЛС «Каста-2Е2». Эти комплексы используются русскими войсками для обнаружения воздушных целей.

В СБУ отметили, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, ведь снабжают российскую армию топливом и приносят значительные доходы, за счет которых финансируется война против Украины.

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