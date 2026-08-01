СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км

СБУ за ночь поразила три НПЗ России на расстоянии почти 1600 км1
- 1.08.2026, 15:29
Дальнобойные дроны нанесли удары по одному из ключевых промышленных регионов России.
Украина нанесла новый дальнобойный удар по стратегическим объектам России. Целями стали три нефтеперерабатывающих завода в Башкортостане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и Службу безопасности Украины.
По словам президента, в ночь на 1 августа подразделения СБУ поразили инфраструктуру трех российских нефтеперерабатывающих заводов в Башкортостане. Объекты расположены почти в 1600 километрах от государственной границы Украины.
«Заводы, которые перерабатывают миллионы тонн нефти в год. Спасибо за точность! Продолжаем наше справедливое давление. План дальнобойных санкций шаг за шагом выполняется», - отметил Зеленский.
В СБУ уточнили, что дальнобойные беспилотники поразили инфраструктуру предприятий «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим», входящих в структуру «Башнефти» и образующих один из крупнейших нефтеперерабатывающих кластеров России.
Общая мощность этих предприятий превышает 23 млн. тонн нефти в год. Они производят бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, смазочные материалы и другую продукцию, которая, по данным СБУ, используется для обеспечения нужд российской армии.
Кроме этого, украинские дроны поразили в Краснодарском крае три радиолокационные станции «Подлет-К1» и одну РЛС «Каста-2Е2». Эти комплексы используются русскими войсками для обнаружения воздушных целей.
В СБУ отметили, что нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями, ведь снабжают российскую армию топливом и приносят значительные доходы, за счет которых финансируется война против Украины.