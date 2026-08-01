Популярная у белорусов курортная страна ввела изменение по визам

Популярная у белорусов курортная страна ввела изменение по визам1
- 1.08.2026, 15:27
На первом этапе нововведение заработает в аэропорту столицы.
С 1 августа Египет, как ранее анонсировалось, запустил систему цифровых виз. Вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код, сообщил ahram.org.
На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира, затем систему внедрят в других аэропортах. Стоимость визы останется прежней — 30 долларов.
Как предполагают туроператоры, туристы, прибывающие в августе в Хургаду, будут оформлять визы по старым правилам. Полномасштабное внедрение начнется только после обкатки системы в Каире.
Получить QR-код можно будет одним из трех способов:
через официальный сайт,
через мобильное приложение,
через автоматы самообслуживания в залах прилета.
После заполнения анкеты и оплаты картой турист получит QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Оплата наличными не принимается, только банковской картой.
Туристические компании смогут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия.
Шарм-эль-Шейх и синайский штамп
Правила въезда для туристов, прибывающих в Шарм-эль-Шейх, пока не меняются. Если турист прилетает в этот курорт, не покидает территорию Южного Синая и находится там не более 15 дней, ему по-прежнему бесплатно ставят в паспорт так называемый синайский штамп. Цифровая система на него распространяться не будет.
Если же турист планирует провести в Шарм-эль-Шейхе более 15 дней, выезжать за пределы Южного Синая или прилетает в Хургаду, Каир или другие аэропорты Египта, необходимо оформить туристическую визу — теперь уже в цифровом формате.