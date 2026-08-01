Фон дер Ляйен: Ни один мигрант из Сеуты не попал в страны ЕС 1.08.2026, 15:41

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН

ФОТО: DW

Испанские и марокканские силовики вернули большинство нелегалов обратно.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что подавляющее большинство лиц, https://charter97.org/ru/news/2026/8/1/693189/нелегально прибывших в испанский автономный город Сеута, вернулись в Марокко.

Об этом она написала в X.

Председатель Еврокомиссии провела телефонную конференцию с еврокомиссарами Магнусом Бруннером и Дубравкой Шуицей, чтобы получить последнюю информацию о ситуации в Сеуте.

«Хорошая новость заключается в том, что благодаря эффективной работе испанских и марокканских правоохранительных органов подавляющее большинство лиц, прибывших нелегально, вернулись в Марокко. Ни один человек не добрался до материковой части Испании или других стран ЕС», – заявила фон дер Ляйен.

«Это свидетельствует о том, почему контроль наших европейских границ имеет такое важное значение. У нас есть надежная система, но ее нужно еще больше укрепить», – добавила она.

Председатель ЕК подчеркнула необходимость сохранять бдительность на каждом критическом пункте въезда и поддерживать тесную координацию между всеми органами власти.

«В то же время нам нужно проанализировать полученный опыт, чтобы повысить устойчивость Европы», – заявила она.

Она отметила, что получила письма от нескольких лидеров и приветствует инициативу по проведению чрезвычайной видеоконференции для анализа произошедшего.

«Борьба с нелегальной миграцией требует солидарности и единой европейской реакции», – заявила фон дер Ляйен.

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