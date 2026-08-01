Власти РФ запретили майнинг в Москве и Подмосковье 1.08.2026, 16:25

1,124

Запрет также затронет приграничные районы Курской области.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга криптовалют в Москве и Подмосковье, сообщает The Moscow Times. Аналогичные меры распространяются на восемь приграничных районов Курской области: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также на город Льгов. Решение вступит в силу с 15 августа и будет действовать до 31 декабря 2032 года.

В середине мая глава Курской области Александр Хинштейн заявил о сложной ситуации с энергоснабжением и попросил кабмин запретить майнинг на территориях, где после вторжения Вооруженных сил Украины в августе 2024 года жителям временно перестали начислять плату за электроэнергию. Он напомнил, что расходы на электричество в этих районах компенсируются из федерального бюджета.

В Подмосковье также настаивали на запрете. Местный министр энергетики Сергей Воропанов заявлял, что около 1 ГВт мощностей в столице и области потребляется майнинговыми фермами, которые «не приносят никакого положительного эффекта для экономики Московского региона».

До этого майнинг был запрещен в 13 энергодефицитных регионах, включая Иркутскую область, аннексированные территории Украины, республики Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню). Аналогичные ограничения затронули 19 районов Бурятии и 14 районов Забайкальского края.

В мае «Коммерсант» сообщал, что из-за дефицита энергомощностей правительство рассматривает запрет на майнинг криптовалют в 19 регионах Центральной России, включая Москву и Подмосковье, но с оговоркой, что крупным проектам разрешат работать в обмен на инвестиции в генерацию и сети.

Майнинг криптовалют был легализован в России 1 ноября 2024 года. После этого в стране начала действовать система реестров ФНС: к февралю 2026 года в них зарегистрировались более 1,5 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, а также около 4 тыс. физических лиц.

Одновременно власти ужесточают контроль над отраслью: 27 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг. Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com