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Mercedes возвращает легендарный G-Class с открытым верхом

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  • 1.08.2026, 16:58
Mercedes возвращает легендарный G-Class с открытым верхом

Культовый кабриолет возродят после более чем десятилетнего перерыва.

Mercedes-Benz готовит возвращение одной из самых необычных версий своего легендарного внедорожника G-Class. После более чем десятилетнего перерыва компания возродит вариант с открытым верхом, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Производитель показал первые изображения и видео новинки в официальных социальных сетях. Судя по тизерам, автомобиль получит автоматическую складную тканевую крышу, которая будет убираться в заднюю часть кузова.

Главным изменением станет новая компоновка кузова. В отличие от прежних поколений, новый G-Class Cabriolet впервые может получить четырехдверную версию, что расширит практичность модели и придаст ей новый характер. Ожидается, что внедорожник сохранит мощный двигатель V8, а его выход на рынок США уже подтвержден.

«Открытый образ жизни возвращается в легендарный внедорожник Mercedes-Benz», — отмечают представители автомобильной отрасли, комментируя возвращение модели.

История G-Class Cabriolet началась в 1979 году. Первоначально это был утилитарный автомобиль с простой тканевой крышей, предназначенный в том числе для военных и сельскохозяйственных задач. В 1990-х Mercedes изменил концепцию модели, превратив ее в более роскошный автомобиль с улучшенным интерьером и гидравлическим механизмом складывания крыши.

Последняя версия G-Class Cabriolet была выпущена в 2013 году. Теперь Mercedes возвращает редкую модификацию, сохранив связь с историей модели, но адаптировав ее под современные требования покупателей премиальных внедорожников.

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