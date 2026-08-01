В Беларуси побит температурный рекорд 90-летней давности 1 1.08.2026, 17:44

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Новый максимум зафиксирован в Бресте.

Температурный рекорд дня 90-летней давности перекрыт в Беларуси 1 августа, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный экспресс-анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

После 15 часов в Бресте воздух прогрелся до 35,6 градуса. Прежний экстремум был зафиксирован 1 августа 1936 года в Василевичах — 35,2 градуса. Окончательные показатели станут известны после 22 часов.

За 47 часов Белгидромет выпустил три «красных» штормовых предупреждения о жаре: 31 июля, 1 и 2 августа.

Судя по свежему трехдневному прогнозу синоптиков, жара немного ослабнет на сутки (3 августа — до 30-33 градусов на юге и юго-востоке), а затем вновь усилится (4 августа — до 32-37 по югу).

Помимо жары Белгидромет предупредил о других опасных метеоявлениях: 1 августа наблюдающиеся по северо-западу грозы распространятся на бо́льшую часть территории страны. При грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, в отдельных районах до 24 м/с. Ночью и утром 2 августа на большей части территории ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

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