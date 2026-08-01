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В Польше возобновили поиски на месте падения российской ракеты

  • 1.08.2026, 17:51
  • 2,710
В Польше возобновили поиски на месте падения российской ракеты
Иллюстрационное фото

Названа причина.

Окружная прокуратура в Люблине возобновила поисковые мероприятия в Тарнаве-Колонии в Люблинском воеводстве, где в четверг упала российская ракета – подробный лабораторный анализ показал необходимость поиска еще одного обломка, сообщает RMF24.

В субботу следователи вернулись на место происшествия в Тарнаве-Колонии, чтобы продолжить процессуальные и технические работы. Как сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марчин Козак, проведенный в четверг осмотр с использованием георадара и металлоискателей уже позволил изъять ключевые доказательства, однако дальнейший лабораторный анализ выявил необходимость поиска еще одного фрагмента объекта.

Решение о расширении зоны поисков обусловлено спецификой местности и высокой вероятностью того, что искомый элемент может находиться на значительной глубине, вне зоны досягаемости стандартного измерительного оборудования. В ходе субботних мероприятий было задействовано специализированное оборудование для глубокого сканирования. Территория была тщательно охраняема Военной жандармерией.

Представители прокуратуры успокаивают общественность, подчеркивая, что разыскиваемый фрагмент не представляет угрозы для жизни и здоровья жителей. Более того, его обнаружение не является ключевым с точки зрения самого расследования, однако имеет важное значение для всестороннего выяснения обстоятельств инцидента.

Как сообщалось, польские следователи подтвердили, что 30 июля в Люблинском воеводстве упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на одном из заводов в Московской области.

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