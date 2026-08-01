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Склад Wildberries в Волгограде превратился в руины

  • 1.08.2026, 18:42
  • 1,254
Склад Wildberries в Волгограде превратился в руины

В сети появились кадры последствий атаки украинских беспилотников.

В сети появилась видеозапись, на которой россияне демонстрируют последствия ударов по логистическому складу маркетплейса Wildberries в Волгограде.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видны разрушенные конструкции здания, оставшиеся после атаки украинских беспилотников.

Также сообщается, что после атаки в Волгограде вновь ввели ограничения на продажу топлива. Из-за ограничений на автозаправочных станциях образовались километровые очереди.

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