Склад Wildberries в Волгограде превратился в руины
- 1.08.2026, 18:42
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В сети появились кадры последствий атаки украинских беспилотников.
В сети появилась видеозапись, на которой россияне демонстрируют последствия ударов по логистическому складу маркетплейса Wildberries в Волгограде.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», на кадрах видны разрушенные конструкции здания, оставшиеся после атаки украинских беспилотников.
Также сообщается, что после атаки в Волгограде вновь ввели ограничения на продажу топлива. Из-за ограничений на автозаправочных станциях образовались километровые очереди.