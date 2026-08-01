В Крыму начали раздавать еду из полевых кухонь 1.08.2026, 18:57

Жители оккупированного полуострова неделями остаются без электричества.

Во временно оккупированном Крыму из-за длительных перебоев с электроснабжением местные жители вынуждены искать альтернативные способы приготовления пищи. В поселках и городах полуострова начали организовывать полевые кухни, где людям раздают горячие обеды. Об этом пишет Reuters.

По данным Reuters, во многих городах и селах Крыма в течение лета фиксируются перебои со светом и топливом. В крымской Массандре повара готовят горячие обеды под открытым небом в больших котлах для людей, которые остались без возможности пользоваться электроплитами.

В крымской Массандре повара под открытым небом готовят еду в больших котлах для жителей, лишившихся возможности пользоваться электроплитами.

По словам главы администрации Массандры Оксаны Мадюд, сотрудники ежедневно кормят около 200 человек.

«Мы готовим горячую пищу для людей, поскольку в нынешних условиях не у всех есть возможность приготовить горячую пищу на электроплитах», - рассказала она.

Украинские удары по российской инфраструктуре являются ответом на атаки РФ по украинским городам и направлены на снижение возможностей России вести войну. Под удары попадают объекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса РФ, в частности энергетическая инфраструктура.

Местные жители рассказывают, что из-за отсутствия электроэнергии вынуждены самостоятельно искать способы приготовить еду. Одна из жительниц Массандры Марина рассказала, что из-за боли в ноге ей сложно спускаться из квартиры на 10-м этаже, однако отключение света заставило её искать газовую плиту и баллоны.

Другая пожилая жительница Александра пришла за горячей едой после того, как более недели прожила без электричества. По её словам, свет в доме появился лишь на короткое время, но она не была уверена, что электроснабжение сохранится после её возвращения домой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com