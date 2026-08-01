Как украинская собака стала бойцом Полка Калиновского 2 1.08.2026, 19:31

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Белорус рассказал историю своего верного четвероногого друга.

Пресс-служба Полка Калиновского рассказала трогательную историю дружбы одного из белорусских добровольцев в Украине с простой украинской собакой.

Артиллерист Полка Калиновского с позывным Золтан встретил своего напарника в сентябре 2022 года в прифронтовом Гуляйполе. Бойцы остановились поменять пробитое колесо, и к ним выбежали три местные собаки. Самого активного из них — небольшую белую собаку, которая уже успела посидеть под обстрелами из «Градов», — Золтан забрал с собой.

Имя дали по окрасу — Беляш. Везде, где был хозяин — в Запорожье, Купянске, Харькове, Дружковке, — собака шла следом за ним, став полноправной частью команды.

Несмотря на фронтовую жизнь, Беляш ненавидел оружие. Стоило бойцам начать чистить автоматы, как собака не выдерживала металлического лязга и уходила в другую комнату. На сами позиции Золтан его не брал, чтобы уберечь, зато Беляш взял на себя контроль за небом. Услышав гул вражеского дрона, он выбегал на улицу и яростно облаивал угрозу.

В Купянске его самостоятельность проявилась в полной мере: Беляш собрал настоящую банду из местных собак, возглавил ее и носился по городу. Его узнавали даже на далёких загородных блокпостах.

В остальном это была простая собака, которая очень любила сырое мясо, поездки на машине и лаять на белок.

«Он прожил отличную собачью жизнь. Я, по крайней мере, постарался, чтобы она у него такой была», — вспоминает Золтан.

К сожалению, 21 июля 2026 года Беляша не стало.

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