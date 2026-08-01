Акции Apple рухнули сразу на 10% 1.08.2026, 19:51

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Компания рискует потерять почти $500 миллиардов капитализации.

Акции Apple упали почти на 10% после публикации прогноза компании, который показал, что у компании возникают трудности с обеспечением достаточного количества компонентов.

Об этом пишет Reuters.

Дефицит запчастей связан с бумом центров обработки данных для искусственного интеллекта, который создает нагрузку на мировые цепочки поставок.

Крупные технологические компании наращивают мощности по производству передовых микросхем и микросхем памяти для своих ИИ-датацентров, что приводит к дефициту и способствует росту цен. Ожидается, что это приведет к сокращению рынков как персональных компьютеров, так и смартфонов уже в этом году.

Если падение ценных бумаг Apple сохранится, это станет худшим днём для акций со времён распродажи, вызванной пандемией COVID-19, в марте 2020 года.

Дальнейшее падение может лишить Apple почти 500 млрд долл. рыночной капитализации и вернуть титул самой дорогой компании в мире гиганту по производству чипов искусственного интеллекта Nvidia, пишет агентство.

Генеральный директор Apple Тим Кук, которого широко называют гением цепочек поставок, назвал дефицит «очень значительным» и сказал, что у компании ограниченные возможности для его устранения.

Apple частично смягчила удар от роста цен на оперативную память, используя накопленные запасы, но Кук сказал, что резерв сокращается, а дефицит процессоров мешает ей удовлетворить высокий спрос на iPhone и Mac.

Квартальный прогноз роста выручки компании, составляющий 9–11%, также оказался ниже оценки Уолл-стрит, равной примерно 12%

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