Акции Apple рухнули сразу на 10%
- 1.08.2026, 19:51
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Компания рискует потерять почти $500 миллиардов капитализации.
Акции Apple упали почти на 10% после публикации прогноза компании, который показал, что у компании возникают трудности с обеспечением достаточного количества компонентов.
Об этом пишет Reuters.
Дефицит запчастей связан с бумом центров обработки данных для искусственного интеллекта, который создает нагрузку на мировые цепочки поставок.
Крупные технологические компании наращивают мощности по производству передовых микросхем и микросхем памяти для своих ИИ-датацентров, что приводит к дефициту и способствует росту цен. Ожидается, что это приведет к сокращению рынков как персональных компьютеров, так и смартфонов уже в этом году.
Если падение ценных бумаг Apple сохранится, это станет худшим днём для акций со времён распродажи, вызванной пандемией COVID-19, в марте 2020 года.
Дальнейшее падение может лишить Apple почти 500 млрд долл. рыночной капитализации и вернуть титул самой дорогой компании в мире гиганту по производству чипов искусственного интеллекта Nvidia, пишет агентство.
Генеральный директор Apple Тим Кук, которого широко называют гением цепочек поставок, назвал дефицит «очень значительным» и сказал, что у компании ограниченные возможности для его устранения.
Apple частично смягчила удар от роста цен на оперативную память, используя накопленные запасы, но Кук сказал, что резерв сокращается, а дефицит процессоров мешает ей удовлетворить высокий спрос на iPhone и Mac.
Квартальный прогноз роста выручки компании, составляющий 9–11%, также оказался ниже оценки Уолл-стрит, равной примерно 12%