Под лавиной в Пакистане погиб легендарный альпинист Нирмал Пурджа

Под лавиной в Пакистане погиб легендарный альпинист Нирмал Пурджа1
- 1.08.2026, 20:10
Трагедия произошла во время восхождения на восьмитысячник Броуд-Пик.
В Пакистане под лавиной погиб один из самых известных альпинистов мира — Нирмал Пурджа. Вместе с ним жертвами схода лавины стали еще девять участников международной экспедиции. Об этом сообщила компания Elite Expedition, организовавшая восхождение.
Трагедия произошла 30 июля на горе Броуд-Пик (8051 метр), расположенной в горной системе Каракорум. После схода лавины связь с группой пропала. Позже компания подтвердила гибель всех десяти альпинистов.
Нирмалу Пурдже было 43 года. Он считался одной из самых известных фигур современного альпинизма и прославился в 2019 году, когда установил мировой рекорд, покорив все 14 восьмитысячников планеты всего за шесть месяцев и шесть дней.
Пурджа, известный также под прозвищем Нимс Дай, был бывшим военнослужащим британской армии и героем документального фильма Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible («14 вершин: Нет ничего невозможного»), который сделал его известным далеко за пределами альпинистского сообщества.
После схода лавины надежда на спасение сохранялась: по данным отслеживания, местоположение Пурджи некоторое время менялось, однако позже сигнал исчез. В итоге компания подтвердила, что никто из участников экспедиции не выжил.