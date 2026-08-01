США запретили импорт продукции 43 компаний из Китая 1.08.2026, 20:28

Компании подозревают в использовании принудительного труда уйгуров.

США запретили импорт продукции 43 китайских компаний из-за предполагаемого нарушения прав уйгуров и других меньшинств, пишет Reuters.

Сферы деятельности компаний варьируются от электроники до пищевых продуктов и металлургии. Их включили в список организаций, предусмотренный Законом о предотвращении принудительного труда уйгуров.

Наличие компании в списке предполагает, что её товары производятся с использованием принудительного труда и не могут ввозиться в Соединённые Штаты, если импортеры не смогут доказать обратное.

Это первый случай, когда список этих компаний пополнился при президентстве Дональда Трампа. Теперь количество компаний в нём выросло со 144 до 187.

Согласно сообщению правительства США, 4 компании были включены в список из-за сотрудничества с властями Синьцзяна по вербовке, переводу или приему уйгуров и других преследуемых групп.

Еще 41 компанию добавили, поскольку они поставляют материалы из Синьцзяна или от организаций, связанных с китайскими государственными программами труда в этом регионе.

Ранее Пекин регулярно отвергал обвинения в принудительном труде и других злоупотреблениях в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств в провинции Синьцзян.

Теперь Министерство торговли Китая также осудило эти меры как «необоснованные односторонние санкции». Список обновили через день после «конструктивного видеозвонка» торговых представителей обеих стран.

Министерство также добавило, что Китай примет необходимые меры для защиты своих компаний.

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