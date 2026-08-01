Белоруска не смогла в банке обменять монеты на бумажные деньги 3 1.08.2026, 20:20

Пользователи подсказали несколько простых способов решить проблему.

В Threads подняли вопрос, почему в Минске нельзя обменять монеты на бумажные деньги в банке, пишет «Зеркало».«В «Технобанке» — отказ, в «Приорбанке» — отказ, в «Сбер Банке» — отказ, в «МТБанке» — с комиссией. Что?» — написала одна из пользовательниц соцсети.

В комментариях другие пользователи стали делиться лайфхаками, где можно обменять монеты. Среди вариантов — магазины и почта. Вот некоторые комментарии:

— «Если положить монеты через кассу на карту, а потом снять деньги в банкомате, получите бумажные купюры».

— «Идите в любой магазин — на кассе вам еще спасибо скажут за мелочь, потому что будет чем выдавать сдачу».

— «Любой таксист или кассир в магазине с радостью обменяет монеты».

— «Три года назад было иначе. По информации контакт-центра «Сбер Банка», в любом отделении по всей Беларуси можно было бесплатно обменять белорусские монеты на купюры».

— «В любом магазине будут рады такой мелочи».

«Раньше работала в банке и всегда старалась помочь людям, меняла монеты на купюры. Но за такие действия нас могли очень серьезно оштрафовать».

— «На почте тоже можно обменять монеты».

— «В обменных пунктах «Технобанка» такой услуги нет. Небольшую сумму кассир может обменять на свое усмотрение, но это сильно замедляет работу обменного пункта. Зато за монеты можно купить валюту или пополнить банковскую карту».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com