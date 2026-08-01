«Лукашенко должен жить в постоянном страхе» 1 1.08.2026, 16:44

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Украинский журналист объяснил, почему Киев изменил отношение к диктатору.

Александр Лукашенко понимает только язык силы, и «мы с ним будем разговаривать отныне и всегда только языком силы», сказал в эфире «Студии «Белсат»» украинский журналист Дмитрий Гордон. Он перечислил цели ответных ударов ВСУ в случае обстрелов с белорусской территории, и это не только НПЗ.

«Веры к нему никакой, он понимает только язык силы, и мы с ним будем разговаривать отныне и всегда только языком силы», – заявил Дмитрий Гордон, объясняя, почему Киев изменил поведение с Александром Лукашенко. Гордон напомнил, как в интервью в 2020 году политик обещал ему, что «никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне», но слова не сдержал.

По словам журналиста, Киев добивается, чтобы Лукашенко перестал помогать России в войне, в том числе ретрансляторами и поставками топлива, и чтобы с территории нашей страны не повторилось вторжение и обстрелы, как это было в 2022-м.

«У Лукашенко чуть больше месяца назад, побывала наша делегация, представителей государства Украина, где ему всё рассказали наглядно, что если он и дальше будет предоставлять России территорию Беларуси для нанесения ударов по территории Украины, значит, мы будем бить по территории Беларуси», – сказал Гордон, отметив, что «мирных белорусов» атаковать никто не будет, потому что «мы очень любим белорусский народ и относимся к нему с огромной симпатией».

Гордон перечислил объекты, которые «представляют для Украины интерес»:

«Два нефтеперерабатывающих завода, в Мозыре и в Новополоцке, которые являются локомотивами белорусской экономики, а также по «Беларуськалию» – главному локомотиву белорусской экономики. Мы разрушим их, мы разрушим военные объекты, мы разрушим, не исключено, и дворец Лукашенко. Лукашенко, который хорошо видел удары Украины по Москве и по Питеру, понимает, что это не шутки. Никто с ним церемониться не будет».

До Мозырского нефтезавода от украинской границы – 40 км, «на него и дроны можно не тратить, можно артиллерией ударить», сказал журналист. Он уверен, что белорусская армия никак не поможет:

«Армии, чтобы защититься, у него нет, да и не будет армия впрягаться за него, потому что спасать ж..у Лукашенко не входит в планы нормальных белорусов. Поэтому он прекратил то, что делал раньше, и думаю, что он не будет этого делать больше. Особенно сегодня, когда весь мир видит, как украинские дроны как у себя дома летают в небе над Россией. А что говорить о Беларуси?»

Гордон подытожил, что у Лукашенко «надо навсегда отбить охоту от любой помощи России, которая уже 4,5 года осуществляет беспрецедентную по своей жестокости, наглости агрессию против Украины».

«Лукашенко должен жить в постоянном страхе, и мы это ему обеспечиваем», – заявил журналист.

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