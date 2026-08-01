В минском «Евроопте» появились электронные ценники 1 1.08.2026, 18:51

Цены на товары теперь смогут менять автоматически.

На новость в одном из столичных «Еврооптов» обратила внимание одна из пользовательниц в Threads, пишет Blizko.by.

«Электронные ценники вместо бумажных, цены будут меняться автоматически. Выглядят непривычно, такие черные экранчики», — поделилась новостью и фото белоруска.

В комментариях девушка уточнила, что пока увидела такие ценники только в «Евроопте» рядом с ЦУМом. Как быстро этот опыт распространится на другие магазины сети и выйдет ли за пределы столицы, пока непонятно. Однако, как отметили в обсуждениях, в некоторых странах Европы и России такие ценники замечали уже давно.

Белорусы неоднозначно отреагировали на новость о нововведении. Часть людей считает, что электронные ценники помогут сэкономить бумагу и упростить работу в магазинах.

Однако другие отнеслись к идее скептически. Некоторые усомнились в ее экологичности, отмечая, что такие устройства все равно требуют батареек или других источников питания.

Некоторые пользователи высказали мнение, что электронные ценники могут привлечь внимание воров, как это уже случалось в России. Другие обратили внимание на то, что надписи на таких табличках могут быть слишком мелкими, что создаст неудобства для людей со слабым зрением.

Также прозвучала и шутка о возможной проблеме с быстрым изменением цен: покупатель может взять товар по одной цене, а пока дойдет до кассы, она уже может стать другой.

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