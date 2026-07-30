СМИ: В Польше упала российская ракета Х-101

СМИ: В Польше упала российская ракета Х-1017
- 30.07.2026, 10:28
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Обломки обнаружили примерно в двух километрах от жилых домов.
В районе населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве, вероятно, разбилась российская ракета. Об этом изданию Wirtualna Polska сообщил источник в правительстве. Исследование объекта продолжается.
— Все указывает на то, что это была российская ракета, — сообщил Wirtualna Polska источник в правительстве. Объект все еще исследуют пиротехники.
Некоторые аналитики, отслеживающие войну в Украине и российские обстрелы, ранее сообщали, что в воздушное пространство Польши могла залететь российская крылатая ракета класса «воздух — земля» Х-101.
Для проверки и окончательного подтверждения данных радиолокационных систем в район, где объект был зафиксирован в последний раз, направили вертолет Ми-24. Его экипаж обнаружил вероятное место падения объекта в незастроенной местности вблизи населенного пункта Тарнава-Колония в Люблинском воеводстве.
Напомним, как ранее писал сайт Charter97.org, во время массированного российского ракетного удара по Украине одна из ракет нарушила воздушное пространство Польши и упала в Люблинском воеводстве. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Дональд Туск созвал координационную группу.