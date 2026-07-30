Mustang с белорусскими номерами влетел в переход московского метро 1 30.07.2026, 10:58

Момент необычного ДТП попал на видео.

Mustang с номерами Могилевского региона оказался на лестнице у выхода со станции метро «Домодедовская» в Москве. Видео аварии опубликовал телеграм-канал 112.

На записи видно, как на перекрестке столкнулись два автомобиля. После удара Mustang отбросило в сторону, и спорткар съехал в подземный переход, остановившись на лестнице у выхода из метро.

По данным ГАИ, в результате ДТП никто не пострадал.

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