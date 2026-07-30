«Мадяр» — россиянам: Посылка не придет

«Мадяр» — россиянам: Посылка не придет3
- 30.07.2026, 11:20
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Украинский военный иронично прокомментировал удары по Wildberries.
Командующий Сил беспилотника систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр» иронически прокомментировал атаку на склады логистического центра Wildberries в российских Пензе и Удмуртии 30 июля. Он проинформировал о поражении уже восьмого логистического центра компании.
Об этом Бровди написал в Сети.
«Посылка не придет» ни с дроном, ни с вибратором; отныне ни в Пензу, ни в красную армию. Извиняюсь, Удмуртю», — говорится в остроумном заявлении командующего СБС.
Он отметил, что удары по Wildberries в России продолжаются, написав, что «дикоягодный фиолетовый саван шагает по болотам».
Украинские защитники поразили уже восемь логистических центров Wildberries:
«Седьмой, восьмой… — пока меньше, чем больше, но это пока», — указано в сообщении.