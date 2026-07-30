Приложение «Белагропромбанка» удалили из App Store 1 30.07.2026, 11:54

Некоторые банковские операции теперь доступны только через браузер.

«Белагропромбанк» сообщил об ограничениях в работе своих сервисов на устройствах с iOS, пишет Onlíner. Из-за санкционных ограничений мобильные приложения банка больше нельзя скачать в App Store.

Для физических лиц это означает, что приложение «Белагропромбанка» невозможно установить заново. Ранее загруженная версия также сейчас не работает.

В качестве альтернативы банк предлагает использовать web-приложение, доступное через браузер Safari. Оно позволяет выполнять основные операции без установки программы на смартфон.

Пользователям доступны регистрация, просмотр баланса карточек, платежи и переводы, управление карточками, кроме их выпуска и перевыпуска, а также операции по вкладам, счетам и кредитам, за исключением оформления новых продуктов.

Полный набор дистанционных услуг, включая оформление банковских продуктов, остается доступен через интернет-банкинг.

Банк также предупредил клиентов, которые устанавливали приложение через TestFlight: в дальнейшем эта версия тоже может перестать работать.

Что изменится для бизнеса

Ограничения затронули и пользователей приложения BelAPB Business на iPhone. Скачать его из App Store больше нельзя. Уже установленная версия продолжит работать, однако после удаления восстановить приложение не получится.

Кроме того, с 31 июля 2026 года пользователи iOS не смогут сформировать в приложении документ «Справка об отсутствии (исполнении) обязательств». В банке объяснили это невозможностью обновить приложение до версии с необходимым функционалом.

Для проведения всех операций бизнес-клиентам рекомендуют использовать систему «Интернет-клиент», которая продолжает работать в полном объеме.

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