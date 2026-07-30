ГУР выследило и поразило дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов в Крыму

ГУР выследило и поразило дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов в Крыму2
- 30.07.2026, 12:13
Она работала на дальности до 5 тысяч км.
Украинские защитники в оккупированном Крыму «выследили» ценную для оккупантов станцию радиоэлектронной борьбы. Речь идет о коротковолновом береговом комплексе РЭБ «Мурманск-БН», который может работать на дальности до 5 тыс. км.
Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Там также поделились кадрами успешной операции.
«Сожгли «Мурманск» в Крыму – мастера ГУР выследили дорогостоящую станцию РЭБ оккупантов», – говорится в сообщении.
Успешную операцию по уничтожению российской техники в ночь с 26 на 27 июля 2026 года провели специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины. Бойцы выследили и поразили станцию РЭБ вблизи мыса Фиолент.