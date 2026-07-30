Лукашенко потребовал от «Горизонта» лампочку

Лукашенко потребовал от «Горизонта» лампочку2
- 30.07.2026, 12:19
- 2,030
Диктатор заявил, что она «необходима как хлеб».
Лукашенко в ходе сегодняшнего посещения Брестского электролампового завода, входящего в холдинг «Горизонт», заявил о наличии проблем у объединения. Он потребовал завершить модернизацию завода и обеспечить на нем производство светодиодных ламп.
Говоря непосредственно о ламповом заводе, он потребовал освоить выпуск новой продукции.
«Без освещения, без лампочки — никуда. Поэтому это предприятие должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, он необходим», — сказал он.
Ранее по приезду в Брест Лукашенко снова пообещал отправлять нерадивых работников в армию.