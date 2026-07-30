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Лукашенко потребовал от «Горизонта» лампочку

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  • 30.07.2026, 12:19
  • 2,030
Лукашенко потребовал от «Горизонта» лампочку

Диктатор заявил, что она «необходима как хлеб».

Лукашенко в ходе сегодняшнего посещения Брестского электролампового завода, входящего в холдинг «Горизонт», заявил о наличии проблем у объединения. Он потребовал завершить модернизацию завода и обеспечить на нем производство светодиодных ламп.

Говоря непосредственно о ламповом заводе, он потребовал освоить выпуск новой продукции.

«Без освещения, без лампочки — никуда. Поэтому это предприятие должно развиваться. Потому что этот продукт, как хлеб, он необходим», — сказал он.

Ранее по приезду в Брест Лукашенко снова пообещал отправлять нерадивых работников в армию.

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