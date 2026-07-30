The Times: У Украины появились «козыри» 1 30.07.2026, 12:18

Фото: truthsocial.com

Как Зеленский вырос в глазах Трампа.

Президент Владимир Зеленский высоко оценил позитивное отношение к Украине после «хорошей встречи» с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, где обсуждались планы по активизации дипломатии с целью прекращения войны с Россией. Как сообщает The Times, у лидера Украины появились козыри.

После часовой беседы президент Трамп тепло позировал для фотографий с президентом Украины, а также появились сообщения о том, что посланцы Белого дома по вопросам мира Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, в ближайшее время совершат свой первый визит в Киев.

Как отмечают журналисты, судя по всему, Зеленский вышел со встречи с Трампом с более четким планом достижения своих целей, оправившись от катастрофического конфликта в Овальном кабинете, который произошел в феврале 2026 года.

Как Зеленский поднялся в глазах Трампа

Изменение отношения американского президента к украинскому лидеру не возникло на пустом месте - оно стало результатом конкретной стратегии и реальных достижений на поле боя. Источник в Белом доме раскрыл логику, которой руководствуется Трамп в оценке международных партнеров.

«Трампу всегда нравились «победители», и Зеленский поднялся в его глазах, поскольку он и его страна доказали свою стойкость перед лицом России», - сообщил источник в Белом доме.

Стратегия Зеленского заключалась в том, чтобы внушить США и Украине мысль о наличии общего врага в лице России и убедить Трампа в том, что на самом деле они на одной стороне.

В прошлом году Трамп начал высказывать критику в адрес Путина, но не заявлял о поддержке Украины, стремясь выступить в качестве посредника для прекращения войны.

Когда в понедельник журналисты на борту президентского самолета спросили Трампа о заявлении Зеленского о том, что Россия помогала Ирану совершать нападения на американцев, президент США ответил уклончиво, при этом напомнив о поражении пророссийских сил в другом регионе мира.

«Что ж, мы узнаем, правда это или нет. Я спрошу об этом Путина. Это не оказало особого влияния, потому что мы их разгромили... У Венесуэлы была вся российская техника. И чем это закончилось?» - сказал Трамп.

Дипломаты объяснили причины потепления в отношениях

Аналитики и бывшие дипломаты уже пытаются объяснить, почему позиция Вашингтона в отношении Киева изменилась именно сейчас. Бывший посол США в Украине Джон Хербст разложил встречу на повестки дня обеих сторон.

«Очевидно, что обе стороны хотели подчеркнуть позитивные моменты. Они говорили о двух основных темах, одна из которых была в повестке дня Зеленского, а другая - Трампа: в повестке дня Зеленского были лицензионные соглашения, а в повестке дня Трампа - мирные переговоры», - заявил Хербст.

По словам дипломата, смерть сенатора Линдси Грэма лишила Украину защитника в Вашингтоне, однако визит в Киев блогера и близкой сторонницы Трампа Лоры Лумер сыграло важную роль.

"Главным образом благодаря успехам Украины как на поле боя, так и в нанесении ударов по России, что сам Трамп заметил и о чем говорил. Очевидно, у Зеленского появились козыри, которых, как думал Трамп в феврале прошлого года, у него не было», - пояснил Хербст улучшение отношений между президентами.

Помимо политических переговоров, украинский президент использовал визит в Вашингтон для продвижения конкретных оборонных договоренностей. Зеленский встретился с представителями компании, производящей ключевое вооружение для украинской противовоздушной обороны.

«Мы обсудили наши совместные возможности, связанные с системами Patriot и другими системами. Наши команды уже работают над конкретными решениями, чтобы как можно быстрее перейти к совместному производству и расширить наши возможности по защите жизней», - сообщил Зеленский после встречи с сотрудниками Lockheed Martin, которая производит боеприпасы, в том числе ракеты для систем Patriot.

Он добавил, что стороны также обсудили «дальнейшее развитие нашего сотрудничества - совместное производство и обмен технологиями».

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