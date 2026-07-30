В Варшаве пройдет пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj 30.07.2026, 12:16

Организаторы назвали хедлайнеров.

5 сентября в варшавском клубе Niebo пройдет юбилейный, уже пятый фестиваль белорусской музыки Graj. Об этом сайту Charter97.org сообщили организаторы мероприятия.

За пять лет фестиваль стал одним из ключевых культурных событий для белорусского сообщества в Польше и за ее пределами. Ежегодно он собирает известных музыкантов и сотни поклонников живой музыки, создавая пространство для встреч, творчества и вдохновения.

В этом году на сцене Graj выступят:

Volski;

J:Морс;

Dzieciuki;

«Дай Дарогу!»;

«Разбітае Сэрца Пацана».

Организаторы обещают яркий, искренний и максимально белорусский вечер.

Кроме музыкальной программы, на фестивале будет работать арт-маркет, где гости смогут приобрести уникальные изделия белорусских мастеров.

Также пройдет благотворительный аукцион. Его участники смогут поддержать белорусских авторов и творческие инициативы.

Фестиваль состоится 5 сентября 2026 года в клубе Niebo по адресу: Nowy Świat 21c, Варшава. Начало — в 17:00.

Graj 2026 станет местом, где можно встретиться с друзьями, услышать любимых исполнителей и провести вечер на одном из главных белорусских музыкальных событий года.

Билеты можно купить по ссылке.

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