Reuters: Американский морской дрон приблизился к китайскому эсминцу 30.07.2026, 12:34

Стали известны подробности инцидента.

Американский производитель морских беспилотников Seasats заявил, что его гражданский дрон приблизился к китайскому военному кораблю, действовавшему в экономической зоне Филиппин.

Как пишет Reuters, это первая видеозапись такого рода, сделанная частной американской компанией. Инцидент произошел 16 июня.

Отмечается, что беспилотник Lightfish приблизился к кораблю ВМС Народно-освободительной армии у острова Лусон. Lightfish - самое маленькое судно в текущей линейке Seasats, его можно развернуть с кузова пикапа, небольшого судна или лодочной рампы, а также запустить и поднять за считанные минуты. Дрон могут переносить и запускать один или два человека, и он рассчитан на работу в течение нескольких месяцев подряд.

Агентство отметило, что видеозаписи Seasats впечатляют не столько тем, что на них запечатлено китайское судно, сколько тем, что они раскрывают изменение характера войны: небольшой беспилотник стоимостью около 240 000 долларов может приблизиться к военному кораблю стоимостью в миллиард долларов - и теоретически представлять для него угрозу. В данном случае речь шла о ракетном эсминце типа 052D ВМС Народно-освободительной армии Китая.

«Мы можем выйти на улицу, снять на видео, подойти вплотную и записать все эти данные с китайского корабля», - сказал генеральный директор Seasats Майк Фланиган.

Место съемки видео было подтверждено путем просмотра данных Seasats как 105 км (65 миль) к северо-западу от острова Лусон. Дата была проверена по метаданным исходного файла.

Филиппинская береговая охрана сообщила об увеличении присутствия китайских морских сил, включая военные корабли, в этом районе в прошлом году по сравнению с 2024 годом.

В то же время Министерство иностранных дел призвало избегать приближения к их военно-морским судам на близкое расстояние, поскольку это может привести к случайным инцидентам на море или в воздухе.

Посольство Филиппин заявило, что «напомнит всем сторонам о необходимости избегать действий, которые могут привести к эскалации напряженности, особенно если их уличат в нарушении исключительной экономической зоны Филиппин».

Вместе с тем компания Seasats заявила, что на протяжении многих лет неоднократно сталкивалась с китайскими военно-морскими судами, включая эсминцы типа 052, эсминцы типа 055 и корветы типа 056.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com