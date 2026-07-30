В Литве проверят бывшего зятя Шеймана

В Литве проверят бывшего зятя Шеймана3
- 30.07.2026, 12:58
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После журналистского расследования.
Департамент миграции Литвы обратился в Департамент государственной безопасности с просьбой оценить, не несёт ли пребывание в стране гражданина Беларуси Андрея Шимановича угрозу национальной безопасности. Основанием для этого стало совместное международное расследование журналистов, в том числе «Бюро».
Предметом обеспокоенности литовских властей стали факты создания мобильных приложений, которые могут передавать информацию спецслужбам Беларуси и России. Поскольку Департамент миграции не обладает функциями кибербезопасности, он одновременно обратился в Национальный центр кибербезопасности и Бюро литовской криминальной полиции с просьбой провести экспертизу и оценить программный код приложений на наличие уязвимостей и вредоносного функционала.
После получения заключений всех ведомств будет принято решение о правовом статусе Шимановича в Литве.
Кто такой Андрей Шиманович
Андрей Шиманович — белорусский бизнесмен, который в 2016 году женился на Ольге Шейман, дочери одного из ближайших соратников Лукашенко Виктора Шеймана. Он много путешествовал с семьёй Шеймана, в том числе в рамках бизнес-проектов в Зимбабве.
Как выяснили журналисты, Шиманович причастен к ряду проектов в сфере сбора данных и слежки:
mSpy — сервис для скрытой слежки за телефонами (геолокация, сообщения, звонки), переживший несколько крупных утечек данных.
Nicegram, eSIM Plus, InLab, Aivan — программы и надстройки, разработанные через связанную сеть компаний в Беларуси и Литве. Приложения требуют избыточных разрешений (доступ к камере, микрофону, контактам) и передают телеметрию в российскую систему Yandex AppMetrica.
В 2023 году Шиманович получил вид на жительство в Литве как стартапер, а в 2025 году продлил его.
Проверку при получении ВНЖ он прошёл предположительно из-за того, что на тот момент уже развёлся с Ольгой Шейман, хотя свой бизнес в Вильнюсе основывал ещё будучи членом семьи влиятельного чиновника белорусского режима.