79‑летняя пенсионерка пыталась сжечь дом с внуком и его девушкой 30.07.2026, 13:12

Бабушка считала девушку плохой парой.

В деревне Кимия Борисовского района 79‑летняя женщина совершила попытку поджога дома — ей не нравился выбор внука, пишет «Минская правда».

По информации СК, в ночь на 28 июля пожилая женщина, недовольная романом своего внука с местной жительницей, пришла к дому девушки и поленом разбила оконное стекло. Тогда её успокоила соседка, и пенсионерка ушла.

Однако позже, когда молодые люди вернулись и смотрели телевизор, бабушка пришла снова, облила помещение через разбитое окно горючей жидкостью и подожгла.

Дом с молодыми людьми не сгорел, потому что парень с девушкой ещё не спали и сумели быстро потушить огонь.

Женщина задержана и не отрицает своей вины.

Оказалось, что ранее она уже имела судимость за поджог.

Против пенсионерки возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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