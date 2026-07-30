79‑летняя пенсионерка пыталась сжечь дом с внуком и его девушкой
- 30.07.2026, 13:12
Бабушка считала девушку плохой парой.
В деревне Кимия Борисовского района 79‑летняя женщина совершила попытку поджога дома — ей не нравился выбор внука, пишет «Минская правда».
По информации СК, в ночь на 28 июля пожилая женщина, недовольная романом своего внука с местной жительницей, пришла к дому девушки и поленом разбила оконное стекло. Тогда её успокоила соседка, и пенсионерка ушла.
Однако позже, когда молодые люди вернулись и смотрели телевизор, бабушка пришла снова, облила помещение через разбитое окно горючей жидкостью и подожгла.
Дом с молодыми людьми не сгорел, потому что парень с девушкой ещё не спали и сумели быстро потушить огонь.
Женщина задержана и не отрицает своей вины.
Оказалось, что ранее она уже имела судимость за поджог.
Против пенсионерки возбуждено уголовное дело за покушение на умышленное уничтожение имущества, ей грозит до 10 лет лишения свободы.