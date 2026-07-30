Врач назвал семь продуктов, которые помогают сохранить прочность костей 30.07.2026, 13:18

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По словам специалиста, снижение костной массы может начинаться уже после 20 лет.

Многие начинают задумываться о профилактике остеопороза уже после 50 лет, хотя, как утверждает врач и автор книги Eat Your Age Иэн Смит, заботиться о прочности костной ткани стоит гораздо раньше, пишет New Voice.

Максимальной плотности кости достигают примерно к 30 годам. После этого организм постепенно начинает терять костную массу, а сами кости становятся более пористыми. Этот процесс долго остается незаметным, но со временем может привести к развитию остеопороза и значительно повысить риск переломов.

По словам специалиста, снижение костной массы может начинаться уже после 20 лет. Именно поэтому важно заранее обеспечить организм веществами, необходимыми для поддержания прочности костей.

Какие продукты помогают сохранить кости крепкими

Эксперт подчеркивает, что основой профилактики остаются два ключевых элемента — кальций и витамин D. Первый отвечает за формирование костной ткани, а второй помогает организму полноценно усваивать этот минерал.

Если сравнить кальций со строительным материалом, то витамин D выполняет роль «транспорта», который доставляет его туда, где он необходим.

Лучшими источниками кальция считаются:

йогурт;

молоко;

творог;

обогащенное кальцием соевое молоко;

тофу.

Восполнить запасы витамина D помогают:

лосось;

сардины;

жирная морская рыба;

обогащенные молочные продукты.

При этом врач отмечает, что необязательно употреблять эти продукты одновременно — главное, чтобы и кальций, и витамин D регулярно присутствовали в рационе.

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