Ученые выяснили, какие лица наиболее располагают к доверию 30.07.2026, 13:57

Весь секрет в глазах.

Исследователи Матиас Буайе-Броссо, Симон Ригулo и Себастьен Эту показали, что количество видимой белой части глаза — склеры — заметно влияет на то, насколько человеку доверяют, считают его привлекательным, общительным и высокостатусным. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Лицо — источник социальной информации: глядя на него, люди мгновенно и часто бессознательно формируют впечатление о характере другого. Область глаз здесь особенно важна, а прошлые исследования площади склеры — видимой белой оболочки глазного яблока — почти не отделяли этот параметр от других особенностей лица.

Чтобы решить эту проблему, авторы провели онлайн-эксперимент со 162 взрослыми жителями США (107 мужчин и 55 женщин, средний возраст около 39 лет). Участникам показывали 100 фотографий лиц с нейтральным выражением из базы Karolinska Directed Emotional Faces, у каждого лица цифровым способом делали два варианта области глаз: с малой площадью склеры (около 31,5% видимой площади глаза) и с большой (около 43,8%).

Под каждым снимком участники по 10-балльной шкале отвечали на четыре вопроса: насколько они доверяют человеку, стали бы с ним общаться, находят ли его физически привлекательным и каким видят его социальный статус. Лица с большей площадью склеры получали более высокие оценки по всем четырем параметрам — эффект был одинаковым и для мужских, и для женских лиц, и не зависел от пола самого наблюдателя.

Авторы предлагают два объяснения. Во-первых, хорошо видимая склера облегчает слежение за направлением взгляда — ключевой инструмент социального взаимодействия. Во-вторых, площадь видимой склеры естественным образом уменьшается с возрастом, так что более крупная белая область может служить неосознанным сигналом молодости и здоровья.

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