Лукашенко нужно чаще извиняться Telegram-канал «Письма к дочери»

30.07.2026, 13:30

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А фонтан телевизорам лучше все-таки заткнуть.

После того, как Украина повредила иранский корабль в Каспийском море, Иран, конечно, сразу сказал, что теперь Украине будет ассиметричный ответ. Что всё в труху. Что держите меня семеро, я за себя не ручаюсь. Потому что никто не может безнаказанно повредить иранский корабль.

Ну на самом деле, они ничего в труху, конечно, не собирались. Вернее, они может и собирались бы, если бы могли. Но не могли. Поэтому хотели просто ударить ракетой с небольшой боеголовкой по какому-нибудь украинскому порту с минимальными повреждениями. То есть, собирались сделать такой символический ответ. По-пацански. Вы пошутили, я посмеялся, и никто не ушел обиженным.

Но какие-то добрые западные люди предупредили Иран, что лучше этого не делать. Что если Иран даже чуть-чуть, чисто символически, буквально на полшишечки ударит по Украине, то они за Украину не ручаются. Что они не знают, как Украина может ответить, но этот ответ Ирану точно не понравится.

И представь себе, Иран передумал отвечать, даже символически. Иранский министр иностранных дел позвонил министру иностранных дел Украины и после этого сказал, что инцидент с кораблем был малюсеньким недоразумением. Что Украина это сделала ненарочно. Что она никого не хотела обидеть, поэтому они у себя в Иране уже даже и не обижаются. (Заметь, сам украинский министр ничего такого не говорил).

То есть вот эти отвязанные стражи революции, которые бомбят везде, где видят, решили «да ну его на фиг связываться». Эти грубые люди ничего не понимают в тонкой восточной дипломатии. Поэтому лучше мы пойдем еще раз с Трампом поругаемся.

При этом президент Зеленский ведь никому не рисовал никаких красных линий. Президент Зеленский не тряс во все стороны боеголовками. Он не размахивал «Орешником».

Он просто сказал, что Иран уже давно вписался за Россию, и Украина сделала из этого свои выводы.

Вот это я понимаю называется репутация. Вот это сразу видно, кто тут настоящий пацан, а кто обсос. Настоящему пацану не надо бубнить про ядерный пепел. Его и так все слышат.

Неудивительно, что кое-кто ни разу не устал извиняться перед президентом Зеленским. Даже если стражи революции дрогнули, то истекающему гаранту сам Бог велел. Истекающий гарант у нас в мученики, как известно, не записывался. А чтобы в мученики не записали, надо лучше стараться. Извиняться чаще и искреннее.

А фонтан телевизорам лучше все-таки заткнуть. Чтобы они не нарвались нечаянно на какие-нибудь ассиметричные ответы. Хотя, если хорошенько подумать, то можно уже и не затыкать. Потом что они давно нарываются.

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