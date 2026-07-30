Украина атаковала один из крупнейших портов на юге России 1 30.07.2026, 13:16

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Удар по танкерам.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины атаковали черноморский порт Тамань в Краснодарском крае — один из крупнейших на юге России, сообщила транспортная прокуратура. Портовая инфраструктура получила повреждения, также есть пострадавшие, уточнили в ведомстве.

Оперштаб Кубани рассказал о пожаре, возникшем из-за падения «обломков БПЛА» на территории предприятия в поселке Волна Темрюкского района — там находятся нефтепродуктовые и сухогрузные терминалы порта Тамань. Пострадали четыре человека, троим из них потребовалась госпитализация, уточнили в оперштабе, заметил сайт The Moscow Times.

Сервис NASA Firms зафиксировал пожары в порту Тамань и на крупном частном морском нефтеналивном терминале «Таманьнефтегаз», который управляется группой ОТЭКО. Мощность последнего — около 20 млн тонн в год, а объем резервуарного парка — 640 тыс. м³. Также сообщается о пожаре на объектах компании «ЭФКО Пищевые ингредиенты», которая производит масложировую продукцию и использует портовый терминал для экспорта готовых товаров и импорта сырья.

Порт Тамань — один из ключевых транспортных узлов на юге России, расположенный в незамерзающей акватории Керченского пролива. Через него экспортируются нефтепродукты, сжиженный углеводородный газ, уголь, сера, зерно, растительные масла и минеральные удобрения. Совокупная мощность порта превышает 90 млн тонн в год, он занимает второе место по грузообороту в Азово-Черноморском бассейне после Новороссийска.

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