У экономики Путина заглох военный мотор 30.07.2026, 12:38

Правительство отчиталось о 4-кратном замедлении ВВП России.

Российская экономика завершила первое полугодие 2026 года ростом на 0,3%, отчиталось Минэкономразвития, заметил сайт The Moscow Times.

По сравнению с тем же периодом прошлого года (1,2%) темпы экономического роста замедлились вчетверо, по сравнению со второй половиной прошлого года (0,9%) — втрое. В июне, по оценкам МЭР, экономика ускорилась до 1,1% роста. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать спад в первом квартале (-0,2%) и стагнацию в апреле–мае.

После военного бума 2023-24 гг., когда правительство выделило рекордные с советских времен деньги на армию, а денежная масса в стране увеличилась на 50 триллионов рублей, российская экономика «застопорилась», констатирует Элина Рыбакова, старший научный сотрудник Peterson Institute for International Economics.

Чиновники «зажимают все остальные сектора экономики для того, чтобы хоть какой-то рост продолжался в военке», но и военный сектор начал замедляться, отмечает она. По данным МЭР, выпуск «готовых металлических изделий», к которым статистика относит бомбы и снаряды, в первом полугодии вырос прибавил 8,8% (против 18% в прошлом году); производство «компьютеров, электроники и оптики» — 4,3% (против 11,7%).

Гражданские отрасли экономики тем временем все глубже погружаются в рецессию: за полугодие выпуск одежды сократился на 6,3%, металлургические предприятия потеряли 9,1% производства. После ударов по НПЗ рекордно за 20 лет доступных данных обвалился выпуск нефтепродуктов — на 21,7% в июне и 7,7% за полгода.

Серия налетов на склады Wildberries, крупнейшего в стране маркетплейса, ежегодно продающего товаров на 3% ВВП, также сулит экономике последствия, выходящие далеко за пределы потери сгоревших товаров, предупреждает Александр Коляндр, директор Eurasia Group: тысячи продавцов могут разориться, это повлечет за собой неуплату кредитов и налогов, что в свою очередь ударит по бюджету и банковской системе.

В прошлом году российская экономика выросла на 1% — в 2,5 раза меньше изначального прогноза правительства. На текущий год МЭР заложило в прогнозы рост ВВП на 1,2%, но уже весной снизило оценку до 0,4%. При этом Сбербанк и ЦБ не исключают, что роста не будет вовсе: их оценки составляют 0-0,5%.

«В лучшем случае» экономика завершит год нулевым ростом, считает Рыбакова из Peterson Institute: власти «по сусекам» пытаются найти ресурсы, чтобы продолжать войну, повышая налоги и заливая деньги в банковскую систему, чтобы та продолжала кредитование. «Но и по сусекам получается все меньше и меньше», — отмечает Рыбакова.

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