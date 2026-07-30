закрыть
30 июля 2026, четверг, 11:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина нашла новую точку давления на Россию

2
  • 30.07.2026, 11:33
Украина нашла новую точку давления на Россию

Кремль теряет ресурсы.

Украина сменила приоритеты в своей кампании дальнобойных ударов, сосредоточившись не только на нефтеперерабатывающих заводах, но и на ключевых логистических узлах России. Новая стратегия направлена на нарушение цепочек поставок, рост издержек бизнеса и усиление экономического давления на Кремль, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из самых заметных целей стал крупнейший российский маркетплейс Wildberries. После удара беспилотников компания была вынуждена эвакуировать склад в Рязани, а российские власти начали обсуждать меры поддержки бизнеса. В частности, ВТБ рассматривает варианты помощи, а Сбербанк уже объявил о реструктуризации кредитов для продавцов, работающих на площадке.

По словам эксперта Chatham House Натальи Ковалевой, задача Киева — «сорвать цепочки поставок и повысить издержки бизнеса и банков, чтобы вынудить Кремль к переговорам». Украинская сторона утверждает, что атакованные склады использовались для снабжения российских войск различными комплектующими.

Экономисты считают, что новая тактика совпала с заметным ухудшением ситуации в российской экономике. По оценке старшего научного сотрудника Peterson Institute Элины Рыбаковой, «экономика России застопорилась»: рост практически исчез, промышленность демонстрирует спад, а темпы расширения оборонного производства снижаются.

Дополнительным фактором давления могут стать новые американские санкции против российского энергетического сектора. В то же время аналитики отмечают, что напряженность вокруг Ирана и риск перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив поддерживают мировые цены на сырье, частично компенсируя потери Москвы.

Сочетание экономических проблем, ударов по логистике и возможного усиления санкционного давления способно заметно увеличить внутренние издержки войны для России. Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли эта стратегия подтолкнуть Кремль к переговорам.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко
Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт