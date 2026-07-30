Украина нашла новую точку давления на Россию 2 30.07.2026, 11:33

Кремль теряет ресурсы.

Украина сменила приоритеты в своей кампании дальнобойных ударов, сосредоточившись не только на нефтеперерабатывающих заводах, но и на ключевых логистических узлах России. Новая стратегия направлена на нарушение цепочек поставок, рост издержек бизнеса и усиление экономического давления на Кремль, пишет CNBC (перевод — сайт Charter97.org).

Одной из самых заметных целей стал крупнейший российский маркетплейс Wildberries. После удара беспилотников компания была вынуждена эвакуировать склад в Рязани, а российские власти начали обсуждать меры поддержки бизнеса. В частности, ВТБ рассматривает варианты помощи, а Сбербанк уже объявил о реструктуризации кредитов для продавцов, работающих на площадке.

По словам эксперта Chatham House Натальи Ковалевой, задача Киева — «сорвать цепочки поставок и повысить издержки бизнеса и банков, чтобы вынудить Кремль к переговорам». Украинская сторона утверждает, что атакованные склады использовались для снабжения российских войск различными комплектующими.

Экономисты считают, что новая тактика совпала с заметным ухудшением ситуации в российской экономике. По оценке старшего научного сотрудника Peterson Institute Элины Рыбаковой, «экономика России застопорилась»: рост практически исчез, промышленность демонстрирует спад, а темпы расширения оборонного производства снижаются.

Дополнительным фактором давления могут стать новые американские санкции против российского энергетического сектора. В то же время аналитики отмечают, что напряженность вокруг Ирана и риск перебоев с поставками нефти через Ормузский пролив поддерживают мировые цены на сырье, частично компенсируя потери Москвы.

Сочетание экономических проблем, ударов по логистике и возможного усиления санкционного давления способно заметно увеличить внутренние издержки войны для России. Главный вопрос теперь заключается в том, сможет ли эта стратегия подтолкнуть Кремль к переговорам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com