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Австрию и Италию соединили туннелем под Альпами

  • 30.07.2026, 11:09
Австрию и Италию соединили туннелем под Альпами

Протяженность туннельных сооружений превысила 220 километров.

Австрия и Италия стали ближе благодаря масштабному инфраструктурному проекту – Бреннерскому базовому туннелю, который строится при поддержке Европейского Союза.

Об этом сообщила Еврокомиссия.

Как отмечается, горняки завершили проходку более 220 километров туннельных сооружений и соединили две страны двумя основными железнодорожными туннелями под Альпами.

После ввода в эксплуатацию в 2032 году Бреннерский базовый туннель должен значительно улучшить транспортное сообщение между Австрией и Италией, а также укрепить железнодорожную связь между северной и южной частями Европы.

Новый туннель позволит увеличить роль железной дороги в перевозке пассажиров и грузов, снизить нагрузку на автомобильные маршруты через Альпы и способствовать более экологичной транспортировке.

В Еврокомиссии называют проект примером международного сотрудничества и инженерного мастерства, объединяющего страны континента через современную транспортную инфраструктуру.

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